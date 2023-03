To przełomowe urządzenie! Razi prądem, ogranicza tiki w zespole Tourette'a

Daniel Górecki Nauka

Wiele wskazuje na to, że innowacyjne urządzenie opracowane przez naukowców University of Nottingham ma szansę odmienić życie osób dotkniętych zespołem Tourette'a - to małe prądujące nadgarstek wearable zmniejsza nasilenie tików o co najmniej 25 proc.

To urządzenie razi prądem, ograniczając tiki w zespole Tourette'a /University of Nottingham /materiały prasowe