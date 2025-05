Nagłe zatrzymanie krążenia to sytuacja, w której serce przestaje pompować krew, najczęściej z powodu zaburzeń rytmu serca. Bez natychmiastowej pomocy medycznej, szanse na przeżycie są znikome - mówiąc konkretniej, nagłe zatrzymanie krążenia poza szpitalem powoduje śmierć u ok. 90 procent osób, które go doświadczają. Dlatego tak ważne są kolejne badania, które pozwalają nam lepiej zrozumieć sygnały ostrzegawcze i przyczyny choroby.