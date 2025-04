Polacy coraz starsi. Zwiększa się mediana wieku.

Starzejemy się i jest to zjawisko, które obserwuje się w Polsce od lat. Związane jest to m.in. z problemem demograficznym, który również postępuje. Ponadto w kraju zwiększa się mediana wieku i pod tym względem pozycja Polski to już 33. miejsce na całym świecie.

Mediana wieku w Polsce to już prawie 43 lata

Najnowsze dane udostępnione przez WorldData nie pozostawiają złudzeń. Mediana wieku w Polsce w 2025 r. zwiększyła się już prawie do 43 lat. Dokładnie jest to 42,9 lat. Tymczasem na jedną rodzinę przypada średnio 1,31 dzieci. To oznacza, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Aby to zrozumieć, warto zobaczyć, jak to wyglądało przed laty.

Dla przykładu w 1955 r. mediana wieku w Polsce wynosiła zaledwie 25,2 lata. To sprawiło, że polskie społeczeństwo w tamtych czasach było naprawdę młode. Ponadto na jedną rodzinę przypadało średnio 3,56 dzieci.

Sytuacja przez lata ulegała zmianom. W 1990 r. w polskiej rodzinie było średnio dwoje dzieci, a mediana wieku wzrosła do 31,4 lat. Warto dodać, że wtedy populacja kraju liczyła 38 mln mieszkańców. Jednak od kilku lat jest nas coraz mniej.

Jeśli trend związany z medianą wieku utrzyma się, to polskie społeczeństwo będzie coraz starsze. Z prognoz wynika, że w 2050 r. współczynnik może wzrosnąć aż do blisko 52 lat!

Polacy są coraz starsi i jest nas coraz mniej

Polskie społeczeństwo nie tylko się starzeje, ale rodaków jest też coraz mniej. Od kilkunastu lat notuje się spadki populacji. W latach 50. XX wieku nasz kraj zajmował 19. miejsce pod względem liczby ludności. Obecnie Polska z 37,5 mln ludzi plasuje się na 41. miejscu w skali całego świata.

Z informacji ujawnionych niedawno w raportach ONZ wynika, że w Polsce czeka nas postępująca depopulacja. Jeśli trend się utrzyma, to za kilkadziesiąt lat będzie nas o prawie połowę mniej.

Obecnie światowa mediana wieku wynosi 31 lat. Polakom do rekordzistów jest pod tym względem jeszcze daleko. Pierwsze miejsce przypada Monako z medianą wieku na poziomie 56,9 lat. Na drugiej pozycji jest Japonia (49,9 lat), a na trzeciej Włochy (48,4 lat).

Ponadto Polska nie osiągnęła jeszcze średniej dla całej Unii Europejskiej, gdzie mediana wieku to 45 lat. Przez ostatnie lata zwiększyła się ona o ponad 2 lata. Warto dodać, że pomiędzy krajami członkowskimi obserwuje się tutaj duże rozbieżności (od 39,4 do 48,4 lat). To oznacza, że ludność poszczególnych państw Starego Kontynentu starzeje się w różnym tempie.

