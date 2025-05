Armia ujawniła, że morski dron Magura V5, podczas wykonywania rutynowej misji zwiadowczej, w pewnym momencie wykrył rosyjski samolot Su-30, a następnie podjęto decyzję o wystrzeleniu w jego kierunku rakietę powietrze-powietrze R-73 . Pilot nie miał szans ocalić maszyny, która runęła do morza. Mówimy tu o potężnym ciosie dla Władimira Putina, ponieważ taka maszyna kosztuje ponad 50 milionów dolarów.

Jak twierdzą ukraińscy eksperci militarni, jest to pierwszy w historii przypadek zniszczenia samolotu bojowego przez drona morskiego . Operacja została przeprowadzona we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i siłami obronnymi. Pokazuje ona niesamowitą ewolucję w wojnie dronów i stawia pytania o przyszłość technologii i taktyk wojskowych w wojnach przyszłości.

Co ciekawe, na początku stycznia bieżącego roku, Siły Zbrojne Ukrainy jako pierwsze w historii pomyślnie zaatakowały śmigłowce za pomocą systemów rakietowych umieszczonych na morskich dronach kamikadze. Ta pionierska akcja zaowocowała strąceniem i zniszczeniem aż dwóch śmigłowców bojowych Mi-8 oraz eliminacją nawet kilkudziesięciu członków ich załóg. Oznacza to straty w sprzęcie opiewające na grube dziesiątki milionów dolarów i utratę wysoko wykwalifikowanego personelu.

W sierpniu ubiegłego roku, Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało, że armia Ukrainy stosuje specjalne platformy sztucznej inteligencji nazwane Avengers , zintegrowane z modułem przesyłania strumieniowego VEZHA oraz systemem zarządzania polem walki DELTA. Ta platforma ma wspierać operatorów, pozwalając im na szybką identyfikację potencjalnych celów na polu walki. Wygląda na to, że ukraińskie systemy AI są obecnie znacznie bardziej zaawansowane od rosyjskich.

Magura V5 to bezzałogowy statek nawodny (USV) opracowany przez SpetsTechnoExport dla ukraińskiego Głównego Zarządu Wywiadu. Zaprezentowany na targach IDEF 2023, wyróżnia się wszechstronnością w misjach rozpoznawczych , patrolowych, ochronnych i bojowych. Jego kompaktowe wymiary (5,5 m długości, 1,5 m szerokości) i hydrodynamiczny kadłub zapewniają manewrowość oraz trudność w wykryciu.

Magura V5 to potężny morski dron

Wyposażony w systemy nawigacji GNSS , inercyjne, wizualne oraz łączność satelitarną, działa autonomicznie lub zdalnie. Autopilot, kamery z noktowizją i cichy silnik (elektryczny lub hybrydowy) minimalizują ryzyko wykrycia, czyniąc go idealnym do asymetrycznej walki morskiej.

Magura V5 osiąga prędkość 78 km/h, ma zasięg 800 km i udźwig do 320 kg ładunku wybuchowego, a w nowszych wersjach przenosi pociski R-73 . Może operować w trudnych warunkach morskich, współpracując z dronami-dekoyami, co pozwala omijać systemy obronne wroga. Sprawdza się w misjach kamikaze, eskorcie statków, zwalczaniu min i ochronie infrastruktury.

Myśliwiec Su-30 to niezwykle droga maszyna bojowa

Su-30 to dwumiejscowy, wielozadaniowy myśliwiec odrzutowy opracowany przez rosyjskie biuro konstrukcyjne Suchoj na bazie Su-27. Wprowadzony do służby w latach 90., jest przeznaczony do misji przechwytujących, walki powietrznej, ataków na cele naziemne i morskie oraz rozpoznania. Wyposażony w zaawansowaną awionikę, radar z fazowaną anteną (N011M Bars) i systemy walki elektronicznej, Su-30 oferuje wysoką manewrowość dzięki wektorowaniu ciągu silników AL-31F.