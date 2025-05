Czy zawsze musimy zostawiać napiwki? Zaskakujące różnice na świecie

Różne kraje inaczej podchodzą do kwestii napiwków. W Stanach Zjednoczonych wręcza się nawet 20% kwoty posiłku jako napiwek , ponieważ często pracownicy restauracji nie zarabiają nawet minimalnej stawki, przez co dobrym zwyczajem jest dopłacić im za usługę.

W Japonii natomiast to niedopuszczalne , aby zostawić jakiekolwiek dodatkowe pieniądze kelnerowi, jest to uznawane za zniewagę. Japońska kultura preferuje płacenie dokładnie tyle, ile wynosi rachunek.

Coperto, czyli opłata za wstęp do restauracji, automatycznie doliczana do rachunku, to typowa praktyka we Włoszech, więc tam nie trzeba zostawiać dodatkowego napiwku, chociaż to zawsze miłe dla kelnera.