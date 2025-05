Ukraińscy żołnierze wzbogacili się o nowe noktowizory od izraelskiego koncernu zbrojeniowego Elbit. To sprzęt na miarę XXI wieku. Wystarczy zobaczyć na filmie ich możliwości, by przyznać, że to istna rewolucja. Noktowizor ENVG-B zapewnia bowiem zupełnie nowy poziom prowadzenia działań w terenie podczas nocy, co ma kluczowe znacznie np. w wojnie prowadzonej u naszego wschodniego sąsiada.

Pomysłodawcy tego niezwykłego wynalazku zapewniają, że system pozwala żołnierzom uzyskać znacznie szersze pole widzenia w porównaniu do tradycyjnego noktowizora monookularowego . Elbit chwali się, że jest tak precyzyjny, że można odnieść wrażenie, iż akcja na opublikowanym filmie dzieje się za dnia. To się nazywa postęp technologiczny.

Z oficjalnie dostępnych informacji wynika, że gogle ENVG-B ważą ok. 2 kilogramy. Co prawda, są lżejsze od poprzednich urządzeń, ale wciąż cięższe od lornetek, ponieważ są wyposażone w system akumulatorowy. Pozwala im on na pracę bez przerwy przez nawet 8 godzin. To bardzo dobry wynik. Gogle przypina się bezpośrednio do frontowej części hełmu. Testy bojowe pokazały, że urządzenia nie krępują ruchów żołnierzy, a wielogodzinna praca w nich nie wywołuje uczucia dyskomfortu.