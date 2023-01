Pomysł, że infekcje wirusowe czy bakteryjne mogą odgrywać rolę w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, pojawił się już w latach 50. XX wieku, kiedy to lekarze zaczęli hipotetyzować na temat związku wirusa opryszczki z rozwojem choroby Alzheimera. I chociaż przez dekady znajdował się na marginesie neuronauki, ostatnio coraz śmielej wkracza do głównego nurtu, a wszystko za sprawą badań przedstawiających mocne dowody, jak choćby to z 2022 roku, kiedy to badacze przedstawili solidne dowody przyczynowe łączące rozwój stwardnienia rozsianego (MS) z zakażeniem wirusem Epsteina-Barra (EBV).

Wirusy zwiększają ryzyko chorób neurodegeneracyjnych

Teraz zaś dochodzą do nich kolejne, opublikowane na łamach magazynu naukowego Neuron - naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną prawie pół miliona osób, identyfikując przy tym aż 22 różne powiązania między infekcjami wirusowymi a chorobami neurodegeneracyjnymi. Grypa, zapalenie mózgu i inne infekcje wirusowe były tu związane ze zwiększonym odsetkiem chorób mózgu, takich jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera czy stwardnienie rozsiane.

Po przeczytaniu badania na temat EBV zdaliśmy sobie sprawę, że od lat naukowcy jeden po drugim szukali powiązań między indywidualnym zaburzeniem neurodegeneracyjnym a określonym wirusem. Wtedy zdecydowaliśmy się wypróbować inne, bardziej oparte na analizie danych podejście. Korzystając z dokumentacji medycznej, byliśmy w stanie systematycznie wyszukiwać wszystkie możliwe powiązania za jednym razem tłumaczy Michael Nalls, autor badań.