To zdarza się raz na eony! Dwie formy życia połączone w jedną

Oznacza to, że glony te są pierwszymi eukariontami (organizmami z DNA w jądrze otoczonym błoną), o których wiadomo, że zawierają organellum zdolne do wiązania azotu. Naukowcy, którzy dokonali tego odkrycia, twierdzą, że zapewni ono nowy wgląd w proces ewolucji, a jednocześnie będzie posiadało potencjał do fundamentalnej... zmiany rolnictwa.

Naukowcy zaczęli coś podejrzewać już 30 lat temu

W jaki sposób? Ich zdaniem dostarcza nowe spojrzenie na wiązanie azotu i tym samym wskazówek, w jaki sposób takie organella można wprowadzić do roślin uprawnych, co szczegółowo opisują w publikacjach na łamach magazynów Science i Cell. Co ciekawe, chociaż o odkryciu dowiadujemy się dopiero teraz, to podstawy pod położono już prawie 30 lat temu!

To właśnie wtedy zespół kierowany przez prof. Jonathana Zehra z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz odkrył nową cyjanobakterię w Oceanie Spokojnym posiadającą zdolność wiązania azotu. Jest to proces, w którym drobnoustroje pobierają wolny azot ze środowiska i łączą go z innymi pierwiastkami, tworząc nowe związki azotu, takie jak nawozy niezbędne do rozwoju życia.