Co to jest tsunami?

Tsunami, choć często utożsamiane z jedną gigantyczną falą, to w rzeczywistości seria długich fal morskich wywołanych najczęściej przez podwodne trzęsienia ziemi, osuwiska lub erupcje wulkanów. Na otwartym oceanie fale te mogą mieć wysokość zaledwie jednego metra , ale przemieszczają się z prędkością nawet 800 km/h , a ich długość dochodzi do 160 kilometrów . Problem pojawia się, gdy tsunami dociera do wybrzeża - wtedy gwałtownie się spiętrza, a fala może osiągnąć wysokość kilkudziesięciu metrów, niszcząc wszystko na swojej drodze.

Choć Morze Śródziemne jest relatywnie niewielkie, odnotowano tu ponad 290 tsunami w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Najwięcej i najpotężniejsze występowały u wybrzeży Grecji i Włoch. Najstarsze i najpotężniejsze tsunami w regionie miało miejsce ok. 1600 r. p.n.e. po erupcji wulkanu na Santorini. Fala o wysokości do 50 metrów dotarła do Egiptu, Syrii i Palestyny, a według niektórych badaczy doprowadziła do upadku cywilizacji minojskiej na Krecie.