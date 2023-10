Twierdzenie Pitagorasa nie jest Pitagorasa. Nowe znalezisko to ujawnia

Pitagoras "ukradł" pomysł na swoje słynne twierdzenie?

Każdy, kto choć trochę uważał na lekcjach w szkole, z pewnością pamięta, że "jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej".

To twierdzenie Pitagorasa, jedno z najsłynniejszych twierdzeń w matematyce. Tyle że jego historia wcale nie jest tak dobrze znana, jak mogłoby się wydawać i nowe badanie pokazuje, że słynny grecki matematyk i filozof może nie być wcale jego autorem, a jedynie popularyzatorem.



Istnieją konkretne dowody na to, że jako pierwsi mogli wprowadzić to pojęcie starożytni matematycy babilońscy, nawet 1000 lat przed narodzinami Pitagorasa! Naukowcy znaleźli pewną tabliczkę o nazwie IM 67118, która jest starsza od greckiego matematyka o kilka stuleci i wykorzystuje zasady "jego" twierdzenia do obliczenia długości przekątnej wewnątrz prostokąta.

Tabliczka pochodzi z 1770 roku p.n.e., czyli powstała na długo przed narodzinami Pitagorasa, a nie brakuje też podobnych datowanych na ok. 1800-1600 p.n.e., więc biorąc pod uwagę, że Pitagoras urodził się około 570 roku p.n.e., wnioski nasuwają się same.