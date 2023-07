Twoja ręka jest cięższa niż ci się wydaje. Serio

Naukowców z Uniwersytetu w Londynie do przeprowadzenia badania zainspirował fakt, że osoby po amputacji często narzekają na wagę protez, mimo tego, że nowe kończyny ważą w rzeczywistości mniej. Skąd to wynika? Aby się tego dowiedzieć, dwie grupy dorosłych osób wzięły udział w dwóch eksperymentach. Zadanie, przed którym stanęli, okazało się trudniejsze, niż mogłoby się wydawać.

Co jest cięższe? Ciężarki czy dłoń?

W pierwszym z nich 20 ochotników usiadło na krzesłach z podłokietnikami oraz ekranami, które zasłaniały im widok na dłoń. Ich lewa ręka zwisała swobodnie, natomiast reszta ramienia była podparta poduszką. Następnie podparto ich rękę, a na nadgarstku zawieszano ciężarki o różnej wielkości. Uczestnicy badania mieli ocenić, czy kolejne ciężarki są cięższe czy lżejsze od dłoni.

Nie dziwi fakt, że badani byli w stanie rozróżnić, gdy mieli do czynienia z dużo lżejszymi i dużo cięższymi obciążeniami. Co jednak zauważono, to że bardzo często nie doceniali ciężaru własnych rąk i to średnio o 49 procent. Przeciętna ręka dorosłej osoby waży 400 gramów — oznacza to, że mieli oni wrażenie, że waży połowę tego.

A co, jeśli odczuwamy zmęczenie?

Co ciekawe, odczucie to nieco się zmieniało, gdy badani byli zmęczeni. W ramach drugiego eksperymentu całość poprzedzono użyciem dynamometru. Ochotnicy mierzyli siłę uchwytu swoich dłoni przez 10 minut. I w tym wypadku również źle określali ciężar kończyn, ale mylili się o 29 procent, czyli znacznie mniej.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym "Current Biology".

Jak zaznaczono, badanie zostało przeprowadzone na małej grupie osób, dlatego trzeba potwierdzić obserwacje zespołu w dalszych eksperymentach. Autorzy badania twierdzą jednak, że to odkrycie może się przyczynić do tego, aby zaprojektować zdecydowanie wygodniejsze protezy.