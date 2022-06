W stanie Madhya Pradesh w środkowych Indiach znajduje się miejsce, gdzie 150 milionów lat temu żyły dinozaury. W pobliżu wioski Padlya naukowcy odkryli 52 gniazda największego z tych prehistorycznych zwierząt, czyli tytanozaura. W najnowszym wydaniu czasopisma "Scientific Reports" przedstawiono opis zaskakującego odkrycia, którego dokonano w jednym z takich gniazd. Chodzi dokładnie o jedno, skamieniałe jajko dinozaura, które - niczym rosyjska zabawka matrioszka - zawierało wewnątrz drugie, także oczywiście skamieniałe jajko. To bardzo ważne odkrycie dla poznania życia tych wymarłych przed milionami lat zwierząt.

Tytanozaury dalekimi krewnymi ptaków?

Niezwykłe, skamieniałe "patologiczne jajko" znajdowało się tylko w jednym gnieździe tytanozaurów, ale natychmiast przykuło uwagę naukowców. W skamielinie widać było dwie skorupki, które bardzo blisko przylegały do siebie.



Zdjęcie Naukowcy są przekonani, że to odkrycie pozwoli poznać budowę tytanozaurów / Twitter

Do tej pory tego typu fenomeny związane z "jajkiem w jajku" były znane tylko z życia ptaków. Dlaczego to odkrycie jest tak ważne? Bo bardzo dużo mówi o tym, jak wyglądał proces rozrodczy tych gigantycznych zwierząt. W publikacji naukowcy postawili odważną tezę, że największy ze znanych dinozaurów składał jaja w bardzo podobny sposób, jak robią to współczesne ptaki.



Odkrycie patologicznego jaja w jajku w gnieździe tytanozaurów jest pierwszym tego typu przypadkiem w historii badania tych wymarłych zwierząt. To oznacza, że miały one więcej wspólnego z ptakami i krokodylami niż z innymi dinozaurami. To zmieni nasze spojrzenie na ich ewolucję. fragment publikacji w czasopiśmie Scientific Reports

Zdjęcie Tytanozaury były ostatnią liczną grupą zauropodów przed kredowym wymieraniem i ostatnimi wielkimi roślinożercami swoich czasów. / East News

Tytanozaury żyły na Ziemi od późnej jury do końca kredy (66 milionów lat temu) i były jednymi z największych lądowych zwierząt w dziejach. Miały małe głowy osadzone na bardzo długiej szyi. Z odciśniętych fragmentów skamieniałej skóry tych zwierząt wiadomo, że była częściowo opancerzona, pokryta mozaiką małych jak koraliki łusek.

Największe osobniki potrafiły mieć nawet 30 metrów długości i 6,5 metra wysokości. Tytanozaury były roślinożercami i często były obiektem ataku innych dinozaurów.