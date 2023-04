Dwie licealistki zawstydziły profesorów matematyki, wykazały, że możliwe jest udowodnienie 2000-letniego twierdzenia Pitagorasa za pomocą trygonometrii. Calcea Johnson i Ne’Kiya Jackson przedstawiły swoje wyniki na wiosennym południowo-wschodnim spotkaniu sekcji Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego.

Szczerze mówiąc, to naprawdę niezrównane uczucie, ponieważ nie ma nic lepszego niż możliwość zrobienia czegoś, czego ludzie nie są w stanie zrobić. Wiele razy widzisz te rzeczy, ale nie widzisz, jak robią to dzieci takie jak my. powiedziała Johnson

Matematycy do tej pory sądzili, że udowodnienie tego twierdzenia za pomocą trygonometrii zawsze będzie zawierało w sobie jakąś część samego twierdzenia. Jednak dwie nastolatki wykazały, że da się udowodnić to twierdzenie za pomocą trygonometrii bez użycia samego twierdzenia. Odkrycie na tyle zaimponowało środowisku matematycznemu, że obecnie wielu naukowców poddaje je głębokiej analizie, a samo Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne zachęciło licealistki do przesłania swoich obliczeń do czasopisma naukowego.

