Bennu to planetoida o szerokości ok. pół kilometra, złożona z fragmentów głazów i cząstek pyłu. Zagrożenie jej uderzenia w Ziemię wynosi tylko 0,037 proc. i na dodatek taka szansa dotyczy dopiero 2182 roku. Niemniej doktorzy Lan Dai oraz Alex Timmerman z Centrum Fizyki Klimatu koreańskiego Instytutu Nauk Podstawowych wskazują, że uderzenie Bennu może wywołać katastrofę o skali globalnej .

Okazuje się, że uderzenie Bennu może uwolnić do atmosfery ładunek aż 400 milionów ton pyłu, aerozoli, gruzu i popiołu, który utrzymywałby się do 2 lat. Wtedy znacznie ograniczony byłby dostęp do promieni słonecznych. Co za tym idzie, naszą planetę czekałoby straszne ochłodzenie aż o 4 stopnie w skali globalnej. Nastąpiłaby tzw. "zima uderzeniowa".