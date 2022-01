Wciąż jeszcze nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale z nowych badań analizujących płeć chirurga, płeć pacjenta i wynik operacji wynika, że chirurgia może być ofiarą ukrytych uprzedzeń, kosztujących zdrowie i życie wielu osób.



Kanadyjscy naukowcy postanowili dokładnie zbadać bazę danych zawierającą informacje zdrowotne 1,3 mln pacjentów, którzy poddali się jednemu z 21 powszechnych zabiegów chirurgicznych w latach 2007-2019.



Ukryte uprzedzenia w chirurgii? Tracą na tym kobiety

Z ich analiz wynika, że kiedy mężczyzna-chirurg operuje kobietę, to ryzyko wystąpienia u niej komplikacji pozabiegowych rośnie o 16%, a ryzyko dłuższego pobytu szpitalnego o 20%. Co więcej, ryzyko zgonu jest w takiej sytuacji o 32% wyższe niż w przypadku, gdyby operację przeprowadzała kobieta. Dla porównania, w przypadku mężczyzn operowanych przez kobiety-chirurgów ryzyko komplikacji jest wyższe o tylko 2%, a ryzyko śmierci o 13%.



Reklama

Zdjęcie Kobiety lepszymi lekarzami? Dla kobiet na pewno, a przynajmniej tak sugerują badania / 123RF/PICSEL

Dlaczego tak się dzieje? Naukowcy wciąż nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, ale wcale nie jest to pierwsze badanie, w którym wskazuje się, że płeć pacjenta i lekarza mają wpływ na wynik leczenia.



W 2018 roku dowiedzieliśmy się m.in., że wśród kobiet szukających pomocy szpitalnej w związku z zawałem serca śmiertelność była wyższa, jeśli były leczone przez mężczyzn.

Kobiety-lekarze mogą się pochwalić bardziej spójnymi wynikami leczenia kobiet i mężczyzn, ale co ciekawe naukowcy wskazują, że jeśli mężczyźni-lekarze mają więcej kontaktu z kobietami-lekarzami i pacjentkami, to ich “uprzedzenia" maleją, a przynajmniej na to wskazują wyniki.



I choć część wcześniejszych badań sugeruje, że lekarze proponują inne badania i leki w zależności od swojej płci, a często wspomina się również o tym, że kobiety-lekarze są lepszymi słuchaczami, co pozwala im skuteczniej stawiać diagnozę, to niezbędne są kolejne w celu dokładnego ustalenia czynników wpływających na taki stan rzeczy.