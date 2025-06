W tym roku Apple zawiódł oczekiwania części użytkowników, którzy spodziewali się, że wraz z aktualizacją iOS 26 nadejdzie nowa wersja cyfrowej asystentki Siri. Taka zapowiedź nie padła jednak na WWDC 2025, a firma skupiła się raczej na innych nowościach spod szyldu Apple Intelligence . Złośliwi twierdzą, że Apple starał się przykryć to opóźnienie masą pomniejszych funkcji.

W dobie ChatuGPT asystentka Siri nadal pozostaje w tyle. Należy ona do starszej generacji cyfrowych asystentów z czasów przed wybuchem ery sztucznej inteligencji. Jej rówieśniczkami były Cortana od Microsoftu czy Alexa od Amazonu. Obie z nich przeszły ogromną przemianę.

Cortana została wyłączona, a na jej miejsce wszedł Microsoft Copilot. Alexa zaczęła być natomiast niedawno aktualizowana do nowej wersji Alexa+ i według ostatnich doniesień trafiła już do ponad miliona użytkowników urządzeń Echo. Oba te rozwiązania opierają się na dużych modelach językowych (LLM) najnowszej generacji. Siri ciągle używa tzw. wąskiej AI o dość ograniczonych możliwościach.

Craig Federighi, SVP działu inżynierii oprogramowania w Apple, poinformował na WWDC25, że firma pracuje nad aktualizacją Siri i wypuści ją w przyszłym roku. "W dalszym ciągu pracujemy nad dostarczeniem funkcji, które uczynią Siri jeszcze bardziej osobistą. Ta praca wymagała więcej czasu, by osiągnąć naszą wysoko postawioną poprzeczkę jakościową i nie możemy się doczekać, by przekazać na ten temat więcej w przyszłym roku" - powiedział inżynier.

Według raportu Bloomberga, powołującego się na anonimowe źródła zaznajomione z tematem, Apple nie zamierza z tym czekać na iOS 27, który miałby się ukazać jesienią 2026 roku. Firma zamierza podobno wypuścić aktualizację Siri już wiosną 2026 w aktualizacji iOS 26.4. Będzie to "duża aktualizacja Siri", która sprawi, że stanie się ona naprawdę inteligentna. Choć jej możliwości robiły wrażenie parę lat temu, to dziś w porównaniu do modeli OpenAI, Meta AI czy Google asystentka Apple'a wypada blado.