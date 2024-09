Apple szykuje nowy sprzęt. Będziecie chcieli postawić go w domu

Firma pracuje nad tym gadżetem już od kilku lat i jest to HomePod z pełnoprawnym ekranem. Obecne generacje głośnika inteligentnego z Siri mają tylko proste płytki dotykowe i to zawęża ich możliwości, choć mogą one działać jako hub dla domu inteligentnego. Gigant chce jednak pójść o krok dalej.

Nowy HomePod ma dostać ekran dotykowy, który znamy z iPhone'ów czy iPadów. Pozwoli on więc na znacznie więcej interakcji. Następnie mamy wsparcie dla funkcji z pakietu Apple Intelligence. W drodze są co najmniej dwa modele, które powstają pod nazwami kodowymi J490 oraz J595.

W drugiej z wersji, która będzie droższa, znajdzie się ekran umieszczony na specjalnym ramieniu. Wcześniejsze plotki mówiły o tym, że urządzenie ma znaleźć zastosowania m.in. w kuchni, ale wygląda na to, że nie tylko.

Cena nowego urządzenia Apple nie będzie niska

Dokładne ceny HomePodów z ekranami nie są na razie znane, ale mówi się o tym, że droższy wariant z ramieniem ma kosztować ponad 1000 dolarów. Dla porównania obecne generacje głośników z Siri to wydatek około 300 dolarów (z wyjątkiem małego HomePoda Mini, który kosztuje 99 dolarów). Tanio więc nie będzie.

Sercem urządzenia ma być czip A18, który znamy z iPhone'ów 16. Pozwoli on na płynną obsługę funkcji ze wspomnianego pakietu Apple Intelligence. Całość będzie pracować pod kontrolą nowej platformy o nazwie homeOS, która ma bazować na systemie tvOS.

Urządzenie ma zadebiutować w ofercie Apple dopiero w 2025 r. Do tego czasu z pewnością będzie obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków.