Podczas inspekcji nowo dostarczanych samolotów Boeing, inżynierowie Ryanair znajdują niekiedy coś, co może wywołać niemałe zdumienie - klucze i inne narzędzia, pozostawione w maszynach najpewniej przez pracowników montujących samoloty, podaje "The Times" za szefem Ryanair, Michaelem O'Leary. Takie znaleziska są traktowane jako poważne uchybienia w procedurach jakości i bezpieczeństwa.

O'Leary powiedział, że "fabryka w Seattle potrzebuje kogoś, kto będzie nadzorował linię produkcyjną. W tej chwili są to tylko sprzedawcy". W konsekwencji Ryanair zatrudnił zespół 30. inżynierów, których wysłał do USA, by nadzorowali produkcję samolotów w zakładach Boeinga w Seattle i Wichita. Dodatkowo po sprowadzeniu samolotu do Dublina przeprowadzana jest rygorystyczna inspekcja przed włączeniem maszyny do floty.