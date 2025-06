Samolot linii Air India, który miał lecieć do Londynu, rozbił się wkrótce po starcie w pobliżu lotniska w Ahmadabadzie w Indiach. Według służb na pokładzie Boeinga 787-8 Dreamliner znajdowały się 242 osoby: 230 pasażerów i 12 członków załogi.

Działające od niemal 100 lat linie lotnicze Air India potwierdziły już za pośrednictwem mediów społecznościowych, że doszło do wypadku. Trwają działania mające na celu ustalenie rozmiaru tragedii i liczby poszkodowanych. Są doniesienia o rannych, prowadzone jest dochodzenie.

Air India to linie założone 15 października 1932 r. przez JRD Tatę jako Tata Airlines, które rozwijały się przez lata, by w 1946 r. przekształcić się w Air India. Firma ma na swoim koncie kilka osiągnięć, m.in. była to pierwsza azjatycka linia, która wprowadziła Boeinga 707 (w 1960 r.). Przewoźnik indyjski jest także odpowiedzialny za ambitny projekt obejmujący modernizację setek nowoczesnych samolotów.