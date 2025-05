Było to dość niespodziewane, bowiem wcześniej nic nie zapowiadało problemów w powietrzu. 2-3 minuty później Airbus A321-251NX wpadł w turbulencje , wlatując w potężną burzę gradową. Jak widać na nagraniu poniżej, maszyną porządnie zabujało, a pasażerowie wpadli w panikę.

"Wzywali swoich bogów, wzywaliśmy swoich bogów" - relacjonuje 33-letni Sheikh Samiullah, pasażer feralnego lotu #6E2142. Można było usłyszeć modlitwy w językach arabskim i hindi. "Pomyśleliśmy, że to nasz ostatni lot. Myśleliśmy, że zaraz umrzemy. (...) Latam często, ale nigdy nie doświadczyłem takich turbulencji" - wspomina.

Myśleli, że to już koniec. Wstrząsające nagranie z pokładu

Całe zdarzenie trwało około 6 minut, około 20-30 minut przed planowanym lądowaniem w mieście Śrinagar. Samolot najpierw podskoczył, a potem zarzucało nim na boki, po czym znów opadł. Pasażerowie byli pewni, że zaraz się rozbiją o znajdujące się poniżej góry albo że trafi ich piorun , gdyż za oknem widać było błyskawice. "Nikt się nie spodziewał, że dotrwamy do bezpiecznego lądowania" - pisze autor nagrania.

"To było doświadczenie bliskie śmierci. Myślałam, że już po mnie. Ludzie krzyczeli, modlili się i panikowali. Czapki z głów dla pilota, który nas przez to przeprowadził. Kiedy wylądowaliśmy, zobaczyliśmy, że dziób samolotu został rozwalony" - relacjonuje Sagarika Ghose, która także przeżyła to traumatyczne doświadczenie.