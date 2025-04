Samolot ten, znany jako AF-27, został poważnie uszkodzony w tylnej części. Fragmenty pękniętego ramienia wirnika silnika przecięły obudowę wentylatora silnika, jego komorę, a także zbiornik paliwa i przewody, po czym wyleciały przez górną część kadłuba. W efekcie spłonęło 2/3 myśliwca. Druga połowa "Frankenjeta" pochodzi z innego F-35, znanego jako AF-211. Jego lądowanie w Hill Air Force Base (AFB) w Utah zakończyło się niepowodzeniem i doszło to poważnych uszkodzeń. Miało to miejsce w 2020 roku.

F-35 Joint Program Office postanowiło nie spisywać wraków na straty i połączyć je w jedną, w pełni sprawną maszynę. W 2022 roku narodził się pomysł połączenia nieuszkodzonego dzioba AF-27 i tyłu AF-211. To w zasadzie "przeszczep" nosa. Zmontowano w ten sposób składaka. Myśliwiec z odzysku przeszedł pomyślnie testy i został oddany do służby.

24 stycznia 2025 roku AF-211 "Frankenjet" wystartował z Hill Air Force Base w Utah i poleciał do placówki Lockheed Martin w Fort Worth w stanie Teksas. Prace renowacyjne i niezbędne formalności zajęły niewiele czasu. "Frankenjet" powrócił do pełnej służby już 26 marca i został przydzielony do 4th Fighter Generation Squadron, 388th Fighter Wing. To ta sama jednostka, w której latał oryginalny AF-211.