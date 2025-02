Armia USA połączyła dwa wraki F-35. Efekt godny Frankensteina?

Za projekt odpowiadała grupa lotników z 388. Skrzydła Myśliwskiego w bazie w Utah, którą wspierało biuro programu F-35 Joint Program Office, Ogden Air Logistics Complex oraz Lockheed Martin. Zespoły musiały wykazać się kreatywnością, projektując i konstruując specjalistyczne narzędzia oraz sprzęt do połączenia różnych części samolotów. Po zakończeniu montażu gotową konstrukcję "Franken-bird" przetransportowano do hangaru, a następnie oblatano.

Lotnicy musieli odbudować cały myśliwiec od podstaw – przeprowadzić nowe okablowanie, zrekonstruować kokpit i awionikę oraz ponownie nałożyć powłokę pochłaniającą fale radarowe, która zapewnia zdolności stealth. Po pomyślnych testach F-35 został wysłany do do zakładów Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie na końcowe certyfikacje, które potwierdziły sukces projektu. Ostatecznie myśliwiec powróci do 388. Skrzydła Myśliwskiego i dołączy do działań operacyjnych w 4. Eskadrze Myśliwskiej.