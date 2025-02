W obliczu ciągłych rosyjskich ataków powietrznych skuteczna nowoczesna obrona przeciwlotnicza pozostaje dla Ukrainy kluczowa. I wygląda na to, że Kijów zapewnił sobie ostatnio jej dodatkową warstwę, a przynajmniej tak sugerują nagrania z frontu przedstawiające w akcji rzadki francuski system.

Ukraina dostała francuski system Crotale-NG

A mowa o Crotale-NG, czyli rozwiązaniu znanym ze skuteczności przeciwko nisko latającym zagrożeniom, jak drony i pociski manewrujące. Dzięki dużej mobilności i zdolności do szybkiego reagowania, system jest szczególnie ceniony w ochronie infrastruktury krytycznej, obiektów wojskowych oraz obszarów miejskich przed precyzyjnymi uderzeniami.

Decyzja Francji o dostarczeniu tych systemów podkreśla jej stałe wsparcie militarne dla Ukrainy, zwłaszcza że Crotale-NG to jeden z najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu przekazanych Kijowowi, uzupełniający inne zachodnie systemy, jak niemiecki IRIS-T i amerykański NASAMS.

Czym jest system Crotale?

Crotale to system obrony powietrznej złożony z kierowanych pocisków rakietowych ziemia-powietrze, opracowany przez francuski koncern zbrojeniowy Thomson-CSF i używany na wyrzutniach lądowych (podwozie kołowe lub gąsienicowe) i morskich. Co ciekawe, został opracowany pod koniec lat 60. ubiegłego wieku na zlecenie RPA, która poszukiwała samobieżnych systemów rakietowych do zwalczania celów powietrznych na niskich pułapach w każdych warunkach atmosferycznych.

Ze względu na dobre parametry i stosunkowo niską cenę, Francja zdecydowała się przyjąć zestawy Crotale do służby również w swojej armii, a w późniejszym okresie eksportować je również do innych krajów. W 1990 roku wprowadzono do produkcji całkowicie nową wersję zestawu - Crotale NG (Nouvelle Génération), opartą na pociskach VT-1 i to właśnie ten system oglądamy na nagraniu.

Crotale NG, czyli zmiany na lepsze

Pocisk osiąga prędkość 3,5 Macha, jego maksymalny zasięg wynosi 15 km, a pułap do 9000 m. Jest on naprowadzany radiokomendowo wzdłuż linii celowania i wyposażony w 13-kilogramową głowicę odłamkową. Oprócz nowego pocisku i wyrzutni obejmującej osiem rurowych kontenerów o mniejszej średnicy, na nowo opracowano tu system wykrywania celów i kierowania ogniem oraz radar wykrywania celów (zasięg 20 km), radar naprowadzania oraz telewizyjny i termowizyjny system naprowadzania.

To połączenie pozwala pociskowi VT-1 razić cele z dużą precyzją, nawet w złożonych środowiskach operacyjnych z potencjalnymi elektronicznymi środkami zaradczymi lub w różnych warunkach pogodowych. System może śledzić do 12 zagrożeń jednocześnie, atakować wiele celów i charakteryzuje się krótkim czasem reakcji od wykrycia do uruchomienia, wynoszącym około 5 sekund.

Crotale-NG może działać autonomicznie lub zostać zintegrowany z większą siecią obrony powietrznej w celu skoordynowanych strategii obronnych. Jest montowany na różnych platformach, w tym na pojazdach gąsienicowych i kołowych, co zwiększa jego mobilność i możliwości dostosowania do różnych scenariuszy bojowych.

