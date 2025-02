Potężne śmigłowce szturmowe Apache w Polsce. Wiadomo, kiedy przylecą

Polscy piloci rozpoczęli szkolenia na śmigłowcach szturmowych AH-64E Apache w 2023 roku. Armia ma mieć do dyspozycji co najmniej 96 takich maszyn w najnowszej wersji GUARDIAN. Co najważniejsze, Polska stanie się największym na świecie, po USA, ich operatorem. Obecnie takie maszyny zostały dostarczone do armii Maroka. Polska będzie kolejnym krajem.