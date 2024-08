Pierwszy polski myśliwiec F-35A stał się "niewidzialny"

Pierwszy polski myśliwiec F-35 na końcu produkcji

Co ciekawe, pierwszy myśliwiec otrzyma nazwę "Husarz". Została ona wybrana na drodze niedawno ogłoszonego konkursu przez MON. Polskie Siły Powietrzne docelowo mają w swojej flocie posiadać 32 myśliwce piątej generacji F-35A Lightning II. Będą to samoloty w wersji A, czyli w tradycyjnej wersji. Pierwszy samolot, oznaczony AZ-01, trafi do naszego kraju jeszcze w tym roku.

Samolot będzie początkowo stacjonował w bazie Ebbing Air National Guard w stanie Arkansas. Tam polscy piloci i technicy przejdą na nich szkolenie, pozwalające zdobyć umiejętności do trenowania personelu w Polsce. Pierwsze F-35 mają trafić do Polski na przełomie 2025 i 2026 roku.