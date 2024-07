Linia zbieżności wiatrów. Będą się tworzyć gwałtowne burze

O nadchodzących zmianach w pogodzie poinformowali też Lubuscy Łowcy Burz, przestrzegając, że w wielu rejonach Polski mogą się tworzyć gwałtowne burze. Alert z ostrzeżeniem pojawił się na kanale nadawczym społeczności oraz na stronie na Facebooku. Jak podano, miejscami może wystąpić ryzyko zalań, prognozowane są gradobicia z gradzinami wielkości 3 cm, a w przypadku rozwoju superkomórek burzowych lokalnie może też wystąpić grad o średnicy powyżej 5 cm.

- Od Niemiec do zachodniej Polski wkracza linia zbieżności wiatru z gwałtownymi burzami! Burzom towarzyszyć będą nawalne opady deszczu do 40-50mm, grad przeważnie do 3 cm oraz silne porywy wiatru mogące osiągać 90-100km/h! Burze w kolejnych godzinach będą przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim i wschodnim.

Gdzie jest burza? Dla części województw wydano alerty najwyższego stopnia

Ostrzeżenie IMGW trzeciego, czyli najwyższego stopnia dotyczy województw dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Lubuscy Łowcy Burz ostrzegają ponadto, że do najgwałtowniejszych zjawisk pogodowych może dojść także w województwach kujawsko-pomorskim, opolskim i zachodniopomorskim, a w godzinach wieczornych także w łódzkim i warmińsko-mazurskim. Oprócz tych dziesięciu województw burze mogą wystąpić też w innych regionach Polski.

Alarmy IMGW dla województw objętych ostrzeżeniem trzeciego stopnia obowiązywać będą w środę 10 lipca od godz. 14:00 do godz. 22:00. W przypadku ostrzeżeń o burzy, które ogłoszono na poziomie drugiego i pierwszego stopnia, alarmy obowiązywać będą kolejno od 16:00 do czwartku do godz. 2:00 oraz od godz. 17:00 do czwartku do godz. 3:00. Niektóre zjawiska mogą stanowić zagrożenie mienia, zdrowia lub nawet życia. Warto śledzić informacje na temat rozwoju zjawisk np. za pośrednictwem ogłoszeń IMGWlive na platformie X.