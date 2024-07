Kiedy do lekarza po użądleniu pszczoły? W przypadku żądła w oku - natychmiast!

55-latek po wyciągnięciu reszty żądła z oka otrzymał antybakteryjne krople do oczu i lek przeciwzapalny. Koniecznych było aż 5 miesięcy leczenia, aby mężczyzna doszedł do siebie — wzrok w prawym oku nie powrócił do stanu sprzed użądlenia, ale znacząco się poprawił. W związku z tym zajściem w raporcie opublikowanym niedawno w „The New England Journal of Medicine” okulistki Talia Shoshany i Zeba Syed przedstawiły krytyczne zalecenie:

- Użądlenia w gałki oczne są bardzo rzadkie. Jeśli jednak zdarzy ci się być jednym z nielicznych nieszczęśników, którzy zostali ukąszeni w oko, koniecznie skonsultuj się konkretnie z lekarzem okulistą.

Zdjęcia oka i wyciągniętego fragmentu żądła, które przypomina igiełkę lub gwoździk, mogą być nieodpowiednie dla osób wrażliwych, jednak można je obejrzeć tutaj. Są one dostępne na łamach wspomnianej publikacji.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!