Nie spał, gdy przeszczepiali mu nerkę. Opowiedział o odczuciach

Pacjent po przeszczepie wypisany do domu następnego dnia. Opowiedział o operacji

Co na to sam pacjent? Według Nicholasa, który od lat cierpiał w związku z chorobą Leśniowskiego-Crohna, która przyczyniła się do problemów z nerkami, podczas operacji przeszczepu było... fajnie. Zarówno on, jak i lekarze zaznaczają, że „pokazanie pacjentowi, jak wygląda jego nowa nerka, przed umieszczeniem jej w organizmie, było niesamowitym doświadczeniem i wyjątkową możliwością”.

- To było całkiem fajne doświadczenie wiedzieć, co się dzieje w czasie rzeczywistym i mieć świadomość skali tego, co robią lekarze — powiedział John Nicholas w notatce prasowej. - Dla własnego komfortu podano mi środki uspokajające, ale nadal byłem świadomy tego, co robią. Zwłaszcza gdy odzywali się do mnie po imieniu i opowiadali o kamieniach milowych, które już osiągnęli podczas przeszczepiania mi nerki.