Dla jednych latanie to ulubiona forma podróży, dla innych konieczność odbycia lotu brzmi natomiast jak kara. Choć według danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) wypadki lotnicze zdarzają się niezwykle rzadko - raz na 880 293 loty - i latanie uznawane jest za jedną z najbezpieczniejszych form podróżowania, wiele osób nadal odczuwa głęboki lęk przed wzbiciem się w przestworza.

Kolejnym przykładem niepokojącej sytuacji jest film z uderzenia pioruna w samolot, który przygotowywał się do startu. Do sytuacji doszło na dniach na międzynarodowym lotnisku Sao Paulo-Guarulhos w Brazylii. Piorun uderzył w Airbusa A350-1041 linii British Airways, który miał lecieć do Londynu. Wszystko zostało nagrane.