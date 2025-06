Do katastrofy lotniczej w Indiach w pobliżu lotniska w Ahmadabadzie, skąd wystartował samolot Boeing 787-8 Dreamliner i następnie rozbił się niedługo po starcie. Maszyna należy do indyjskich linii Air India i na jej pokładzie znajdowała się kilkaset osób.

Boeing 787-8 Dreamliner to duży samolot pasażerski, który jest jednym z najpopularniejszych wśród przelotów pasażerskich na długie dystanse. Jest to maszyna szerokokadłubowa, która w podstawowej wersji może zabrać do 250 pasażerów.

Boeing 787-8 Dreamliner to stosunkowo nowy samolot. Jego pierwszy oblot odbył się pod koniec 2009 r., a do służby wszedł niecałe dwa lata później. Rozpiętość skrzydeł to 52 metry, a długość wynosi 57 metrów. Szerokość kadłuba to 5,49 metra. W roli napędu wykorzystano silniki General Electric GEnx lub Rolls-Royce Trent 1000. Może pokonać dystans od 4650 do 15 750 kilometrów, osiągając maksymalną wysokość 13,1 tys. metrów.