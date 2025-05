W samolocie można używać telefonu, ale wyłącznie w trybie samolotowym . Dzięki temu wyłączone zostają fale radiowe, które mogłyby zakłócić systemy pokładowe. Tylko na taki sposób korzystania ze smartfonu pozwalają przepisy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Tryb samolotowy należy włączyć przed startem, zwykle na polecenie załogi. W niektórych samolotach, po osiągnięciu wysokości przelotowej, można korzystać z Wi-Fi, ale tylko, jeśli przewoźnik na to zezwala.

Włączenie trybu samolotowego polega na wyłączeniu transmisji danych . Nasze telefony nieustannie komunikują się z wieżami sieci komórkowej - nawet jeśli nie prowadzimy rozmowy czy nie korzystamy z internetu. Masowe użycie telefonów może zwiększyć poziom tzw. szumu elektromagnetycznego , co w skrajnych przypadkach utrudnia pracę pilotom lub zakłóca komunikację z wieżą kontroli lotów. Choć nowoczesne systemy są dość dobrze chronione, to w przypadku lotów bezpieczeństwo bierze górę nad wszystkimi innymi czynnikami.

Obecnie coraz więcej nowoczesnych samolotów oferuje internet pokładowy w postaci WI-Fi. Nie jest to jednak standardem, a poza tym usługa ta bywa płatna od kilku do kilkunastu euro za pakiet danych, w zależności od linii lotniczych i czasu podróży. Po opłaceniu można korzystać z WI-Fi w samolocie, choć warto wiedzieć, że internet pokładowy ma ograniczoną prędkość. Nadaje się głównie do wysyłania wiadomości, maili, przeglądania stron.