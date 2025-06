Dodatkowo, jedno z późniejszych nagrań z miejsca uderzenia zdaje się potwierdzać wersję Teheranu - na filmie widać pozostałości wyrzutni pozbawione wewnętrznych komponentów, co sugeruje, że był to pełnowymiarowy model bez uzbrojenia . Wygląda więc na to, że Iran uczył się dezinformacji pola walki od Ukrainy i w sumie trudno się mu dziwić, bo w kontekście ponad 170 uderzeń Izraela w obiekty powiązane z armią Iranu i ponad 700 zniszczonych elementów infrastruktury w ciągu zaledwie trzech dni, stosowanie atrap może być jedną z niewielu opcji, by spowolnić dalsze straty.

Wykorzystanie makiet, jak atrapy czołgów czy manekiny, to ważny element współczesnych strategii wojennych, którego początków można upatrywać gdzieś w czasie II wojny światowej. Tego rodzaju fałszywe cele celowo wprowadzają przeciwnika w błąd, zmuszając go do marnowania cennych zasobów, ludzkich i sprzętowych, na nieistniejące zagrożenia. Mają one także wartość wywiadowczą, ujawniając systemy celowania i taktyki przeciwnika - atak na fałszywy cel może obnażyć ich słabości, co ułatwia neutralizowanie zagrożeń.