Wokół nas obserwujemy liczne problemy zdrowotne, takie jak nowotwory, choroby układu krążenia, depresja czy demencja. Nieustannie debatuje się nad uzależnieniem młodzieży od smartfonów, komputerów i internetu. Natomiast uzależnienie od pracy, które jest jednym z większych wyzwań XXI wieku wydaje się być często pomijane.

Problemowi postanowili przyjrzeć się m.in. polscy naukowcy. Międzynarodowy zespół badaczy pod kierownictwem dr Edyty Charzyńskiej, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dra Pawła Atroszko z Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadził badania ankietowe, w których udział wzięło ponad 30 tysięcy osób z 88 krajów na 6 kontynentach. Są już wstępne wyniki, o czym poinformował serwis Nauka w Polsce.

Uzależnienie od pracy to jedno z najważniejszych wyzwań psychologii organizacji i zdrowia publicznego w XXI wieku. Wstępne wyniki naszych badań wskazują, że jest ono uniwersalnym problemem, który przejawia się w bardzo podobny sposób we wszystkich krajach - od Stanów Zjednoczonych, przez karaibskie republiki, kraje Ameryki Południowej, Afrykę, Europę, Bliski i Daleki Wschód po Nową Zelandię na antypodach. Powiedziała w rozmowie z Nauką w Polsce dr Edyta Charzyńska, prof. UŚ.

Uzależnienie od pracy: Uniwersalny problem na całym świecie

Dr Charzyńska dodała, że inne kompulsywne zachowania, jak np. nadużywanie portali społecznościowych mają tendencje do zróżnicowania kulturowego. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że "symptomy uzależnienia od pracy są bardzo podobne do siebie bez względu na kraj, kontynent czy kulturę".

Próba wydaje się całkiem duża, ale trzeba przyznać, że sporym wyzwaniem było także odpowiednie skonstruowanie pytań, aby mogły być podobnie zinterpretowane przez każdego człowieka, niezależnie od miejsca zamieszkania i kultury, na co zwrócił uwagę dr Paweł Atroszko. Co więcej, pozwolą one przyjrzeć się także, jaki wpływ na uzależnienie od pracy mają takie czynniki jak sytuacja socjoekonomiczna kraju, polityka w zakresie rynku pracy, kultura organizacyjna w danej firmie, a nawet osobowość.

Jaki jest cel badań?

Naukowcy przyznają, że ich badanie "jest nie tylko największym w historii badaniem uzależnienia od pracy, ale też jednym z największych badań uzależnień behawioralnych porównującym tak wiele krajów".

Po uzyskaniu wyników ze wszystkich kontynentów naukowcy skoncentrowali się na pogłębieniu badań w Polsce. Polegają one na czterokrotnym badaniu tych samych osób co trzy miesiące. Chcą tym samym zrozumieć, jaki jest potencjalny negatywny wpływ uzależnienia od pracy na zdrowie, funkcjonowanie i produktywność.

Wyniki mogą posłużyć do opracowania rekomendacji dla rządów dotyczących warunków pracy, tak aby minimalizować koszty ochrony zdrowia, społeczne i ekonomiczne związane z uzależnieniem od pracy i jego skutkami dla zdrowia i produktywności. Podkreślili polscy liderzy projektu.

Ci, którzy chcą pomóc zrozumieć problem od strony naukowej, mogą wziąć udział we wszystkich czterech pomiarach. Ankieta dostępna jest do końca grudnia i mogą ją wypełnić pełnoletnie osoby pracujące.