Kawałki ochry i narzędzia znalezione w Xiaochangliang, w północnochińskiej prowincji Hebei, sugerują, że pigment ziemi gliniastej był tam przetwarzany poprzez mielenie i ubijanie, w celu uzyskania proszków o różnych kolorach i rozmiarach ziaren. W pobliżu grudek ochry archeolodzy znaleźli kamień młotkowy oraz płaską płytę wapienną, która nosiła ślady uderzeń. Naukowcy z Uniwersytetu Griffith pod kierownictwem prof. Michaela Petraglii datują artefakty na 39-41 tys. lat.

- To miejsce nie pasuje do niczego, co znamy. Ma unikalne cechy kulturowe - powiedział prof. Petraglia.

Stanowisko archeologiczne zawiera również 382 artefakty narzędzi kamiennych, wykonanych głównie z chertu i kwarcu. Artefakty te powstały w wyniku uderzania płatkami małych kamyków, co prowadzi do powstania narzędzi przypominających ostrza. O 10 tys. lat wyprzedzają one technologię mikrolitów - wyspecjalizowanych kamiennych ostrzy, które znaleziono w północnych Chinach, Rosji i Japonii.

Zdjęcie W Chinach znaleziono 382 artefakty związane z obróbką ochry / materiały prasowe

Miejsce to było najprawdopodobniej zamieszkiwane przez Homo sapiens, ale nie można wykluczyć możliwości zajęcia go przez inne homininy, np. denisowian czy neandertalczyków.

- Mogło dojść do wielu krzyżowań i dlatego mamy do czynienia z populacjami, które 40 000 lat temu różniły się zarówno pod względem biologicznym, jak i kulturowym - dodał prof. Petraglia.

Ochrę już wcześniej znajdowano w miejscach związanych z Homo sapiens w Afryce. W 2008 r. w jaskini w RPA odkryto warsztat obróbki ochry sprzed 100 000 lat. Wcześniejsze dowody sugerowały, że współcześni ludzie po raz pierwszy migrowali z Afryki do Eurazji około 60 000 lat temu. Odkrycie szczątków ludzkich w południowych Chinach, których wiek datuje się na 80-120 tys. lat, sprawiło, że ta linia czasowa stała się przedmiotem dyskusji.