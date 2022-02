Najnowsze badanie naukowe dotyczące odkrycia nieznanego wcześniej gatunku dinozaura zostało opublikowane w czasopiśmie "Nature Ecology & Evolution". Szczątki stworzenia znaleziono w leżącej na terenie Katalonii południowej części Pirenejów, gdzie przez kilkadziesiąt lat odkopywano kolejne jego fragmenty.

Łącznie natknięto się aż na 53 elementy szkieletu. Wśród nich można wyróżnić między innymi kręgi, żebra, łopatki, miednicę, kości kończyn czy zęby. Dzięki odnalezieniu tak wielu różnych części, mamy dziś do czynienia z najlepiej zachowanym okazem tytanozaura odkrytym na terenie Europy.

Naukowcy nazwali stworzenie "Abditosaurus kuehnei" na cześć pierwotnego odkrywcy Waltera Kühne, który już w 1954 roku znalazł pierwsze skamieniałości dinozaura. O tym fakcie zapomniano na następne 32 lata i dopiero w 1986 roku powrócono do wykopalisk. Niestety nie była to jedyna tak długa przerwa, lecz w końcu udało się doprowadzić prace do końca.

Wspominany tytanozaur zamieszkiwał naszą planetę około 70,5 miliona lat temu. Swoimi rozmiarami mocno zaskoczył uczonych, gdyż według ich szacunków osiągał nawet 17,5 metra długości, ważąc jednocześnie 14 000 kilogramów.

Warto zaznaczyć, że w tamtym czasie teren obecnej Europy był sporym archipelagiem składającym się z wielu wysp. W związku z tym wyewoluowane gatunki charakteryzowały się stosunkowo małymi rozmiarami w porównaniu do krewnych z kontynentalnych obszarów. Właśnie dlatego rozmiar tytanozaura robi aż tak wielkie wrażenie.

Wspominana roślinożerna grupa dinozaurów jest do dzisiaj jedną z największych w historii. Rok temu na terenie Argentyny odkryto skamieniałość osobnika mierzącego około 37 metrów długości. Ówcześnie zdobył on tytuł "największego dinozaura w historii", jednak kilkanaście miesięcy później odnaleziono szczątki o kilka metrów większego stworzenia.