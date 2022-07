Naukowcy weszli do odkrytych struktur po prawie 3000 lat. Niektóre z komór były używane do deprywacji sensorycznej - jest to stan, w którym człowiek "odcina się" od dochodzących bodźców. Inne komory najprawdopodobniej służyły do czczenia bożków.

Są to wyłożone kamieniem przejścia, korytarze, pokoje, komórki i nisze, wystarczająco duże, aby przejść, zadaszone kamiennymi belkami. Galerie mają różnorodność funkcji z tego, co możemy powiedzieć, [ale] wszystkie są związane z czynnościami rytualnymi powiedział archeolog John Rick z Uniwersytetu Stanforda na łamach Live Science

Siec korytarzy nie stanowi stricte tunelów. Zostały one wkomponowane do ogromnego kompleksu świątynnego, który był budowany etapami od 1200 r. p.n.e., aż po 200 r. p.n.e.

Najprawdopodobniej, cześć komór było pierwotnie pomieszczeniami zlokalizowanymi w pobliżu powierzchni. Przejścia mają zazwyczaj 100 metrów długości, ale wiele z nich jest krętych, ze zmianami kierunku o 90 stopni i wieloma poziomami.

Peruwiańska starożytna świątynia

Według naukowców świątynia Chavín de Huántar była centrum religijnym dla tajemniczego ludu Chavín. Społeczność żyła w północnej i środkowej części dzisiejszego Peru od 3 200 do 2 200 lat temu.

Kompleks usytuowany jest w odległości około 430 km na północ od stolicy kraju, Limy. Jednocześnie budowle położone są na wysokości 3 000 metrów n.p.m.

Najnowsze odkryte przejście zostało zbadane za pomocą zdalnie sterowanej kamery w 2019 roku, jednakże dopiero w obecnym roku udało się archeologom wejść do środka osobiście. Opóźnienie wynikało z ograniczeniami związanymi z COVID-19. Do tamtej pory przejście do korytarzy było zapieczętowane.

Naukowcy w głównej komorze odkryli m.in. dwie duże rytualne kamienne miski, z których jedna ozdobiona była symboliczną głową i skrzydłami kondora.

Tajemniczy lud Chavín

Archeolodzy niewiele wiedzą o wierzeniach społeczności Chavín. Odnalezione korytarze mogą służyć deprywacji sensorycznej lub rytualnej dezorientacji wzrokowej, dotykowej i słuchowej.

Inne komory służyły do czczenia bożków i przechowywania artefaktów rytualnych, m.in. ozdobnych trąb wykonanych z wielkich muszli konchy. Według naukowców odnalezione dwie misy mogły być moździerzami używanymi do mielenia środków psychodelicznych, które były przeznaczane wiernym podczas ceremonii religijnych.