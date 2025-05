Badaczom Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) jako pierwszym w historii udało się pod koniec 2022 roku osiągnąć zysk energetyczny z fuzji jądrowej. Oznacza to, że wyprodukowali więcej energii w reakcji syntezy jądrowej - tego samego typu, która zachodzi na Słońcu - niż zostało zużyte podczas tego procesu. Kilka miesięcy później, tj. w sierpniu 2023 roku, powtórzyli zaś swój sukces - udało się wygenerować 3,5 megadżula energii, a do zasilania laserów użyto 2,05 megadżula energii, czyli mowa o zysku na poziomie 1,45 MJ.

Od tego czasu nie ustają w wysiłkach i próbują poprawić swoje osiągnięcie, a już sama powtarzalność procesu znacząco przybliża nas do tego celu, jakim niezawodne samowystarczalne źródło energii. A czemu to takie ważne? Reaktory fuzji jądrowej mają pozwolić produkować tanią i w pełni przyjazną środowisku energię, która w kwestii efektywności bije na głowę paliwa kopalne i odnawialne źródła energii. Co więcej, są bezpieczne i nie generują odpadów promieniotwórczych jak reaktory jądrowe, bo reakcja termojądrowa to zjawisko polegające na łączeniu, a nie rozpadzie pierwiastków, któremu towarzyszy wydzielenie olbrzymich ilości energii.

Teraz zaś naukowcy Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) poinformowali, że zwiększyli wydajność energetyczną fuzji najpierw do 5,2 megadżula, a następnie aż do 8,6 megadżula. To więcej niż dwukrotnie przebija historyczny wynik z 2022 roku, kiedy to uzyskano fuzję jądrową, która wygenerowała więcej energii (3,15 MJ), niż wprowadzono do systemu laserami (2,05 MJ).