WHO potwierdza: Pierwsza śmiertelna ofiara ptasiej grypy H5N2

W kontekście H5 częściej słyszeliśmy o podtypie N1, który jest groźny dla człowieka i cechuje się "niezwykle wysoką" śmiertelnością. WHO podała, że do 1 kwietnia tego roku odnotowała 463 zgony z 889 przypadków u ludzi w 23 krajach, co oznacza wskaźnik śmiertelności na poziomie 52 proc. Dziś dowiadujemy się jednak o pierwszym zgonie spowodowanym infekcją N2, choć Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja przy okazji, że obecnie ryzyko dla populacji ogólnej ze strony tego wirusa jest niskie.



WHO: Nie ma powodów do paniki

Nie ma dowodów na rozprzestrzenianie się wirusa H5N2 z człowieka na człowieka, ale już od 2006 roku mówiło się o możliwości zakażenia u człowieka po kontakcie z chorym drobiem. Japońskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało wtedy, że pracownicy ferm drobiu w prefekturze Ibaraki mogli być w 2005 r. narażeni na H5N2, o którym nie było wcześniej wiadomo, że zakaża ludzi - przeprowadzone wtedy badania wykazały znacznie wyższe miano przeciwciał H5N2 w ich krwi po wybuchu epidemii w porównaniu z wynikami zebranymi wcześniej.



Do tej pory H5N2 nie stanowiło jednak większego zagrożenia dla człowieka, ale generalnie nie można lekceważyć zagrożenia ze strony wirusów ptasiej grypy, bo mogą przenieść się z ptaków na ludzi i spowodować ciężką chorobę, a nawet zgon, zwłaszcza u osób z grupy ryzyka, jak 59-letni pacjent z Meksyku. Poza tym, wirusy grypy ewoluują i mogą zwiększać ryzyko przeniesienia na człowieka poprzez nabywanie mutacji w genomie (lub poprzez wymianę segmentów genomu między różnymi podtypami wirusów również z różnych gatunków), które sprzyjają adaptacji do ssaków.

Wystarczy spojrzeć na H5N1, epidemia ptasiej grypy rozpoczęła się w 2020 r. i doprowadziła do śmierci dziesiątek milionów drobiu, a zarażone są także dzikie ptactwo oraz ssaki lądowe i morskie. W marcu tego roku do listy chorujących gatunków dołączyły krowy i kozy, co było dla lekarzy i naukowców ogromnym zaskoczeniem, bo dotąd sądziliśmy, że nie są one podatne na H5N1. I chociaż w tym przypadku też nie ma dowodów na to, że wirus rozprzestrzenia się między ludźmi, to jak twierdzi brytyjski ekspert ds. chorób zakaźnych Jeremy Farrar, stale ewoluuje i rozwija swoją zdolność infekowania, więc w końcu może zyskać zdolność do przenoszenia się z człowieka na człowieka.