Widzisz to małe ziarenko? Wykrywa raka i urazy mózgu

Naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii Huazhong (HUST) w Wuhan w Chinach opracowali przełomowy bezprzewodowy czujnik przeznaczony do monitorowania stanu mózgu po urazach głowy lub w leczeniu raka. To ogromny postęp w stosunku do dotychczasowych bardziej inwazyjnych czujników przewodowych, które znacznie utrudniały opiekę nad pacjentem, zwiększały ryzyko infekcji i często wymagały dodatkowych operacji w celu usunięcia.



Jak możemy przeczytać w badaniu opublikowanym na łamach czasopisma Nature, to maleńkie urządzenie jest w stanie mierzyć kluczowe wskaźniki zdrowotne, jak temperatura, pH, ciśnienie wewnątrzczaszkowe i przepływ krwi. Co więcej, mierzy zaledwie 2 milimetry, jest biodegradowalny i działa poprzez zewnętrzną sondę ultradźwiękową, eliminując potrzebę inwazyjnych operacji w celu wszczepienia lub usunięcia.

Pomyślne testy na zwierzętach

Aby ocenić działanie i biokompatybilność sensorów, zespół badawczy przetestował czujniki na szczurach i świniach. Po wszczepieniu 5 milimetrów pod czaszkami szczurów czujniki z powodzeniem wykrywały zmiany ciśnienia i temperatury wewnątrzczaszkowej, działając równie dobrze lub nawet lepiej niż konwencjonalne czujniki przewodowe.