Wielki krok w walce z cukrzycą. Naukowcy odkryli sposób na insulinę
Chińsko-amerykański zespół stworzył miniaturowy model ludzkiego żołądka i zmienił jego komórki tak, aby produkowały insulinę. To może być sposób leczenia cukrzycy typu 1.
Cukrzyca typu 1 to choroba, w której komórki beta w trzustce produkują zbyt mało insuliny. To prowadzi do nadmiernego stężenia glukozy we krwi i z czasem powoduje uszkodzenie licznych tkanek i narządów, w tym oczu, nerek czy układu krążenia.
Szacuje się, że na świecie choruje prawie 10 mln osób. Obecnie leczenie polega na regularnym podawaniu z zewnątrz insuliny.
Zmienione komórki żołądka produkują insulinę
Badane są też takie podejścia, jak przeszczep produkujących insulinę komórek czy przemiana w nie innych komórek organizmu.
Tym drugim tropem poszli naukowcy z Weill Cornell Medicine i Uniwersytetu Pekińskiego. We wcześniejszych eksperymentach badacze ci odkryli, że za pomocą inżynierii genetycznej komórki żołądka myszy można zamienić w komórki beta.
Teraz podobną metodę zastosowali na komórkach ludzkich. Najpierw wyhodowali organoid (miniaturowy, żywy model) żołądka człowieka, a potem poddali jego komórki odpowiednim manipulacjom.
Po uruchomieniu genetycznego "przełącznika" wybrane komórki zamieniały się w komórki beta.
Zmienione organoidy wszczepiono następnie do jamy brzusznej myszy, gdzie dojrzały i zintegrowały się z organizmem. Po uruchomieniu "przełącznika" komórki zaczęły produkować insulinę.
Co istotne, gdy te eksperymenty przeprowadzono na zwierzętach z cukrzycą - insulina wydzielana przez przekształcone ludzkie komórki pomogła kontrolować poziom glukozy we krwi i złagodziła objawy choroby.
Naukowcy mają nadzieję, że podobne podejście będzie można zastosować u ludzi, przekształcając własne komórki żołądka pacjenta.