Wielkie Jezioro Słone zniknie w ciągu 5 lat. To tragiczny skutek zmian klimatu

Ekosystem jeziora jest nie tylko na skraju upadku. On się rozpada. To naprawdę oszałamiające zobaczyć, jak duża część jeziora zniknęła. Jezioro to teraz głównie dno. To jest sygnał dla tego, co dzieje się w większych dorzeczach. Musimy jasno określić, dokąd zmierzamy

komentuje dla CNN prof. ekologii Brigham Young University i autor raportu, Benjamin Abbott.