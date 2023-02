Jednorożec na żywo? W Chinach to możliwe

Jeżeli chcemy ujrzeć jednorożca na żywo, to musimy być gotowi na... wiele kompromisów. Chociaż mowa o nowym odkryciu w Chinach, to w żadnym wypadku nie jest to odkopanie tajemniczego stworzenia pamiętającego początki świata czy starcia Bogów i Tytanów (zależnie, która mitologia jest nam bliższa). Chodzi bowiem o specyficzną rybkę.

Gdy cała magia opadła, przyszła pora na pogodzenie się z faktem, że świat bywa niekiedy brutalny. Chociaż niewinnemu stworzeniu brakuje sporo do wspaniałych latających niby-koni, to jakieś pokrewieństwo z nosorożcem ma. Głównie za sprawą rogu, czemu zawdzięcza również swoją nazwę.

Sinocyclocheilus longicornus to ryba z niewielkimi oczami (najpewniej niewidoma) i zaopatrzona w bezbarwne łuski. Nie należy ona do grona najpiękniejszych stworzeń, jakie widzieliśmy, to fakt. Jej wygląd zwraca uwagę i jest bardziej niż nieszablonowy. Chociaż jednorożce kojarzą nam się z baśnią i kolorami, to ryba została odkryta w czarnym jak smoła jaskiniowym basenie w prowincji Kuejczou (południowe Chiny).

Okaz wyjątkowy

Ryba przypominająca jednorożca z Chin należy do niewielkich przedstawicieli, pływających okazów. Mierzy od 4,1 do 5,7 cala długości, a poruszanie się w ciemnych głębinach umożliwiają jej specjalnie przystosowane do tego wąsy. Gatunek jest również przykładem tzw. ewolucji regresywnej.

Jest to sytuacja, w której na przestrzeni pokoleń organizm pozbywa się niepotrzebnych narządów. W tym wypadku padło na oczy i wzrok, ponieważ ten w przypadku Sinocyclocheilus longicornus praktycznie nie istnieje.

Czas na coś ładniejszego

Nie ma co ukrywać, prezentowana przez chińskich badaczy ryba nie należy do grona rybek, które chcielibyśmy podziwiać, nie mówiąc już o posiadaniu jej w domowym akwarium. Na całe szczęście dla naszych estetycznych zmysłów, istnieją nieco ładniejsze osobniki, jak na przykład Naso unicornis.

Już sama nazwa ryby wskazuje na to, że mamy do czynienia z ewolucyjną wariacją na temat jednorożców. Morska ryba z gatunku okoniokształtnych może pochwalić się specyficznym rogiem wysuwającym się z przedniej części głowy, który od razu nasuwa skojarzenie z mitycznym stworzeniem.

Występuje dość często i w wielu miejscach na świecie. Natknąć na nią można się m.in. w Morzu Czerwonym, Oceanie Indyjskim, a nawet w okolicach wybrzeży Japonii czy Hawajów. Na pewno wygląda mniej przerażająco od poprzedniej ryby!