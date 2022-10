Bromek metylu jest gazem, który naturalnie pojawia się w procesie samoobrony roślin, jest od dawna kojarzony z życiem na Ziemi. Może również pomóc w okryciu życia poza naszą planetą.



Dlaczego bromek metylu jest tak ważny?

Obronny proces, o którym mowa, nosi nazwę metylacji. Umożliwia roślinom wydalanie zanieczyszczeń, takich jak bromek poprzez przyłączanie grupy metylowej składającej się z atomu węgla i trzech atomów wodoru, a tym samym zgazowanie ich i umożliwienie ucieczki do atmosfery.

Pomijając te mocno biologiczne aspekty funkcjonowania roślin, najważniejszy w tym przypadku jest fakt, że ma bardzo krótką żywotność w atmosferze planety. To szczególnie ważne w przypadku poszukiwania życia na egzoplanetach, ponieważ jego odkrycie oznacza, że proces jest nadal aktywny, a nie miał miejsce miliony czy miliardy lat temu.

Analizując skład egzoplanet, badacze opierają się na widmie emisyjnym poszczególnych pierwiastków. Bromek metylu dzieli spektroskopową długość fali z innym gazem, który również wiąże się z procesem metylacji - chlorkiem metylu. Jednocześnie naukowcy są w stanie je odróżnić podczas analiz (chlorek metylu wykrywany był bowiem na planetach, gdzie nie powstawał dzięki roślinom). Oba gazy wskazują na istnienie procesów biologicznych (to tzw. biosygnatury), a w połączeniu są jeszcze łatwiejsze do wykrycia z tak dużej odległości.

Promieniowanie UV może być przeszkodą w obserwacji

Mimo powszechnego występowania bromku metylu w atmosferze ziemskiej ciężko byłoby go wykryć z daleka, ponieważ promieniowanie UV ze Słońca powoduje jego rozpad. W przypadku obserwacji egzoplanet krążących wokół gwiazd podobnych do Słońca takie obserwacji byłyby utrudnione.

Jednak czerwone karły, które są 10-krotnie powszechniejsze w kosmosie, emitują mniej promieniowania UV, które mogłoby wpłynąć na rozpad tego gazu. To właśnie tego typu gwiazdy będą w pierwszej kolejności obserwowane przez badaczy.

Czy to oznacza, że w przyszłości czeka nas wysyp odkryć życia na obcych planetach? Czy to nie brzmi zbyt pięknie? Niestety, obecnie nawet teleskop Jamesa Webba nie jest zdolny do wykrywania pierwiastków śladowych w atmosferach egzoplanet. Jednak wszystko wskazuje na to, że w przyszłości będzie to możliwe nawet z naziemnych teleskopów.

