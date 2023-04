Od dziesięcioleci stanowi on wyzwanie dla naukowców, którzy podejrzewają, że chodzi o związek z okresami synodycznymi planet (czas potrzebny każdej planecie oglądanej z Ziemi na powrót do tej samej pozycji na niebie). Za przykład podawany jest często Merkury, który ma okres synodyczny wynoszący 117 dni, co po pomnożeniu przez siedem idealnie pasuje do roku liczącego 819 dni, ale system nie pasuje do żadnej z innych planet.

A przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo jak udowadniają naukowcy w swoim nowym badaniu, jeśli weźmiemy pod uwagę 20 rund po 819 dni, to otrzymujemy wynik 16 380 dni, czyli ok. 45 lat, który można już bez większego trudu dopasować do okresu synodycznego wszystkich planet.



I tak, Saturn potrzebuje 378 dni, aby powrócić do tego samego miejsca na niebie, trzynaście takich cykli daje 4914 dni, czyli dokładnie sześć razy 819, siedem powrotów Wenus idealnie zbiega się z pięcioma 819-dniowymi cyklami, a 39 powrotów Jowisza z 19 takimi 819-dniowymi cyklami. Co równie ważne, 16 380 dni, czyli wspomniane 45 lat, to także wielokrotność 260, więc 20 rund po 819 dni wydaje się idealnie pasować do Tzolkina.

Zamiast ograniczać się do jednej planety, astronomowie Majów, którzy stworzyli liczbę 819 dni, wyobrażali sobie ją jako większy system kalendarza, który można wykorzystać do przewidywania wszystkich widocznych okresów synodycznych planet, a także punktów współmierności z ich cyklami w rundzie tzolkin i kalendarzowej podsumowują badacze.