Naukowcy potrafią nas zaskoczyć odkryciem zaginionej wyspy, ale tym razem przeszli samych siebie. Trafili na ślad prehistorycznego kontynentu, który nazwali "Wielką Adrią". Znajduje się on wprost pod południową częścią Europy. Powstał ok. 240 milionów lat temu po tym, jak oderwał się od innego superkontynentu - Godwany.

Na ślad "Wielkiej Adrii" wpadł naukowiec z Uniwersytetu w Ultrechcie (Holandia), który prowadził badania zbierając w różnych częściach Europy próbki skał. Przez 10 lat na podstawie zebranego materiału stworzył mapę nieistniejącego kontynentu, który był prawdopodobnie skupiskiem wysp i archipelagów. "Wielka Adria" rozciągała się od dzisiejszych Alp po Iran i była przykryta morzem tropikalnym. Opadający na dno morza osad tworzył skały, które potem stały się podstawą dzisiejszej Europy.



"Wielka Adria" klimatycznie przypominała nasze wyspy tropikalne. W dzisiejszych czasach byłby to idealny teren do nurkowania. autor badań Douwe van Hinsbergen, z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii

Wielkie zderzenie z Europą

"Wielka Adria" ok. 140 milionów lat temu była kontynentem, który wielkością przypominał współczesną Grenlandię. Kłopoty zaczęły się ok. 100-120 milionów lat temu, kiedy doszło do zderzenia "Wielkiej Andrii" z Europą. W jego efekcie Europa zyskała wspaniałe pasma górskie (w tym Alpy), a starożytny kontynent zaczął zapadać się pod nasz Stary Kontynent. Rozpoczęła się jego zagłada.



Gigantyczna katastrofa geologiczma przebiegała bardzo powoli, bo płyty przemieszczały się z prędkością od 3 do 4 centymetrów rocznie. Jednak wystarczyło 100 milionów lat, aby zniknęły setki kilometrów lądu.

Istnienie "Wielkiej Adrii" potwierdzają kolejne zespoły geologów. Dzięki rejestrowaniu fal sejsmicznych i technologii tomografii komputerowej sporządzili podziemny "Atlas płyt tektonicznych Ziemi". Badania wykazały, że niektóre części "Wielkiej Adrii" znajdują się nawet 1500 kilometrów pod powierzchnią naszej planety.