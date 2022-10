Hongkong przyciągał przed pandemią rzesze turystów z całego świata i szacuje się, że rocznie mogło to być nawet 56 mln odwiedzających. Później przyszedł jednak koronawirus SARS-CoV-2 i związane z nim ograniczenia, w tej części Azji bardzo restrykcyjne, łącznie z zamykaniem wielomilionowych miast. Te spowodowały bardzo poważne problemy gospodarcze, więc władze regionu postanowiły zrobić wszystko, by odzyskać turystów i wrócić do formy sprzed COVID-19.



Hongkong zaprasza i rozdaje pół miliona darmowych biletów lotniczych

Kilka dni temu usłyszeliśmy o zdjęciu części jednych z najbardziej restrykcyjnych ograniczeń w podróżowaniu na świecie, m.in. obowiązku długoterminowej kwarantanny hotelowej, a teraz dołącza jeszcze kampania promocyjna, w której do wygrania będzie pół miliona biletów lotniczych. Jak potwierdził rzecznik agencji rządowej Airport Authority Hong Kong (AAHK) w rozmowie z CNN, ogłoszony dwa lata temu program wciąż jest aktualny i właśnie wchodzi w życie - 500 tys. biletów lotniczych o wartości ok. 255 mln dolarów trafi w ręce lokalnych i międzynarodowych turystów.



W 2020 r. Airport Authority Hong Kong kupił z wyprzedzeniem ok. 500 tys. biletów lotniczych od krajowych linii lotniczych w ramach pakietu pomocowego wsparcia przemysłu lotniczego. Zakup ma na celu zastrzyk płynności liniom lotniczym z góry, podczas gdy bilety zostaną rozdane odwiedzającym z całego świata i mieszkańcom Hongkongu w ramach kampanii ożywienia rynku - tłumaczy rzecznik.

Niestety na ten moment nie znamy jeszcze szczegółów akcji promocyjnej, bo ale te zostaną ogłoszone, kiedy Airport Authority Hong Kong (AAHK) poczyni niezbędne ustalenia z liniami lotniczymi. Warto jednak pamiętać, że choć restrykcje związane z długą kwarantanną hotelową zostały zdjęte (w pewnym momencie było to nawet 21 dni w hotelu na własny koszt!), to wizyta w Hongkongu wciąż wymagać będzie spełnienia wielu "covidowych" warunków.

Międzynarodowi turyści muszą mieć ważny certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19, przed przyjazdem wykonać test PCR, a po przyjeździe jeszcze szybki test antygenowy. Następnie czeka ich 3-dniowy okres samoobserwacji we wskazanym przez siebie miejscu (domu albo hotelu), podczas którego mogą wychodzić na zewnątrz, ale nie mogą odwiedzać m.in. restauracji i barów, a 2, 4 i 6 dnia po przyjeździe wykonać test PCR, podobnie jak szybki test antygenowy co 7 dni.