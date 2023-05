Zamieniają włosy z salonów fryzjerskich w kremy do opalania i opatrunki

Salony fryzjerskie je wyrzucają. Zawierają cenne składniki

W salonach fryzjerskich na całym świecie marnuje się każdego dnia mnóstwo włosów, co nijak pasuje do kultury zero waste, w ramach której staramy się generować jak najmniej odpadów, przetwarzając i ponownie wykorzystując, co tylko się da.

To dlaczego nie włosy? Z takiego założenia wyszedł zespół Presidency University, który widzi w odpadach z salonów fryzjerskich cenne źródło białka zwanego keratyną oraz nadającego kolor pigmentu - melaniny.

Obie substancje mają wiele potencjalnych zastosowań, ale poprzednie próby ekstrakcji ich z włosów wymagały toksycznych chemikaliów i skomplikowanych procedur lub były w stanie wydobyć tylko jeden ze związków.

Zdjęcie Schemat ekstrakcji melaniny i keratyny z ludzkich włosów / ACS Omega 2023, 8, 17, 15759-15768 / domena publiczna

Zmieniają włosy w opatrunki i kremy z filtrem

I tu pojawia się dr Paulomi Ghosh i jej nowa technika, która rozpoczyna się od starannego umycia i pocięcia włosów na małe kawałki - następnie są one mieszane z cieczą jonową (płynną solą), która rozrywa wiązania wodorowe, utrzymujące razem cząsteczki keratyny.

Mieszanka włosów i soli jest następnie podgrzewana i wlewana do roztworu kwasu chlorowodorowego, co powoduje wytrącanie się melaniny. Wreszcie za pomocą dializy chemicznej zbiera się dostępną keratynę, a ciecz jonową ponownie wykorzystuje, przy niewielkiej utracie wydajności.

Keratyna odgrywa aktywną rolę w gojeniu się ran, więc naukowcy uważają, że ta ekstrahowana z włosów może być stosowana w materiałach opatrunkowych, jak bandaże hemostatyczne.

Melanina blokuje z kolei światło ultrafioletowe i ma właściwości przeciwutleniające, więc można ją wykorzystać w produktach takich jak filtry przeciwsłoneczne lub folie okienne blokujące promieniowanie UV - wcześniej nie było to możliwe, bo inne techniki jej ekstrakcji powodowały zbyt duże uszkodzenia naturalnej struktury pigmentu.