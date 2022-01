W "Science" został opublikowany artykuł, w którym izraelscy naukowcy oszacowali wpływ szczepienia rodziców na ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u niezaszczepionych dzieci. Warto wspomnieć, że szczepionka Pfizer/BioNTech chroniąca przez COVID-19 w większości krajów jest zatwierdzona do stosowania u dzieci powyżej 5. roku życia - także w Polsce.

Zespół prowadzony przez dr Samah Hayek z Clalit Research Institute przyjrzał się dwóm okresom wyszczepialności populacji - wczesnemu (17 stycznia-28 marca 2021 r.) i późnemu (11 lipca-30 września 2021 r.). Różnice były znaczące.



Naukowcy stwierdzili, że niezależnie od wielkości gospodarstwa domowego, szczepienie rodziców przeciwko COVID-19 znacznie zmniejszyło ryzyko infekcji dzieci do 12. roku życia. Jest to coś, o czym uczeni mówili od dawna, ale wreszcie potwierdzone naukowo. A jak to dokładnie wygląda na liczbach? Jeden zaszczepiony rodzic w gospodarstwie domowym obniżał ryzyko infekcji SARS-CoV-2 u dzieci o 26 i 20,8 proc., a gdy takich rodziców było dwoje, szanse na chorobę spadały o 71,7 i 58,1 proc. Dwie podawane wartości dotyczą odpowiednio wczesnego i późnego okresu pandemii.



W innym badaniu przeprowadzonym w Izraelu uzyskano podobny wynik - szczepienia przeciwko COVID-19 zmniejszyły zarówno liczbę infekcji SARS-CoV-2 ogólnie, jak i liczbę zachorowań w gospodarstwach domowych. Warto zaznaczyć, że w obu opisanych pracach badano tylko wpływ szczepionki Pfizer/BioNTech.



Opisane badania są bardzo ważne w kontekście epidemiologicznym bo do tej pory przeprowadzono niewiele badań dotyczących wpływu szczepionek na zdolność przenoszenia się koronawirusa. Trzeba jednak pamiętać, że zdolność szczepionki do zapobiegania transmisji słabnie wraz z upływem czasu i pojawianiem się nowych wariantów SARS-CoV-2 - dlatego właśnie niezbędne są dawki przypominające (tzw. boostery).