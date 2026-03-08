Zbadali suplementy kolagenu: "Nie słuchaj influencerów"

Karolina Majchrzak

Karolina Majchrzak

Chociaż w ostatnim czasie próbuje się przedstawiać kolagen jako cudowny środek na zatrzymanie starzenia, nowy przegląd badań naukowych weryfikuje te rewelacje. Owszem, codzienne przyjmowanie kolagenu w formie tabletek lub proszku może poprawić elastyczność i nawilżenie skóry oraz łagodzić ból stawów, ale nie jest remedium na zmarszczki.

Kolagen pomaga nie tylko na stawy
Kolagen pomaga nie tylko na stawy, ale nie jest cudownym środkiem na zmarszczki123RF/PICSEL

Naukowcy z Anglia Ruskin University przeanalizowali 113 badań obejmujących prawie 8 tys. osób i stwierdzili, że regularne przyjmowanie kolagenu przynosi realne korzyści, zwłaszcza w zakresie poprawy elastyczności skóry i jej nawilżenia. Suplementacja może również łagodzić objawy chorób zwyrodnieniowych stawów, w tym sztywność i ból.

Nie każdy suplement działa tak samo

Kolagen to naturalne białko wspierające skórę, włosy, paznokcie, kości i tkanki łączne, które z wiekiem ulega degradacji. Produkcja kolagenu spada już od wczesnej dorosłości, a czynniki takie jak palenie papierosów czy uszkodzenia słoneczne dodatkowo przyspieszają utratę białka. Na rynku dostępne są różne formy kolagenu - morski, wołowy i wegański, ale przegląd badań nie wykazał przewagi żadnego typu nad innymi.

Kolagen nie jest lekarstwem na wszystko, ale przy regularnym stosowaniu przynosi rzeczywiste korzyści, szczególnie dla skóry i w osteoartrozie. Poprawa kolorytu i nawilżenia skóry może wizualnie odmłodzić wygląd, choć nie zatrzyma procesów starzenia ani zmarszczek
wyjaśnia jeden z autorów przeglądu, prof. Lee Smith.

Dieta wspierająca kolagen

Eksperci podkreślają, że dla produkcji kolagenu kluczowa jest odpowiednia dieta. Witamina C (obecna w cytrusach, jagodach, warzywach zielonych i papryce) oraz cynk (w mięsie, nabiale, orzechach i nasionach) wspomagają jego syntezę. Osoby na diecie wegańskiej mogą korzystać z białek roślinnych, np. z fasoli i soczewicy lub specjalnych suplementów roślinnych.

Dr Tamara Griffiths, prezeska British Association of Dermatologists, zauważa, że wyniki są obiecujące, ale potrzebne są dalsze, solidnie zaplanowane badania dermatologiczne, by potwierdzić pełen potencjał kolagenu w pielęgnacji skóry i wsparciu stawów.

Zobacz również:

Rezygnują z mięsa i cieszą się zdrowiem. Muszą jednak uważać na kilka kwestii
Medycyna

Wegetarianie rzadziej chorują na raka. Szczególnie te pięć rodzajów

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak
    Zabawa w udawanie. Małpy człekokształtne mają rozwiniętą wyobraźnię© 2026 Associated Press

    Najnowsze