Zidentyfikowano pierwszy gatunek dinozaura żyjącego na Grenlandii

Dobrze zachowane czaszki dwóch dinozaurów znaleziono podczas wykopalisk we wschodniej części Grenlandii już w 1994 roku. Jednak przez wiele lat uważano, że należą one do dobrze znanych nam gatunków plateozaurów.

Dopiero teraz za sprawą specjalistycznych badań zidentyfikowano, iż są to zupełnie nowe, wcześniej nieznane nam stworzenia.

- Anatomia obu czaszek jest wyjątkowa pod wieloma względami, na przykład pod względem kształtu i proporcji kości. Te okazy z pewnością należą do nowego gatunku - stwierdził Victor Beccari, jeden z autorów badania.

"Zimna kość" zamieszkiwała tereny obecnej ogromnej arktycznej wyspy w późnym triasie, a dokładniej 214 milionów lat temu. Odnalezione szczątki pochodzą od dwóch osobników: młodocianego oraz dorosłego. Po skończeniu badań naukowych czaszki mają zostać przeniesione do Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze.

Zdjęcie Zrekonstruowane szczątki czaszki Issi saaneq / Victor Beccari, Octávio Mateus, Oliver Wings, Jesper Milàn and Lars B. Clemmensen / Wikimedia

Wspomniane dinozaury poruszały się na dwóch kończynach i miały charakterystyczną długą szyję. Osiągały około cztery metry długości i mniej więcej półtora metra wysokości przy wadze oscylującej wokół tony.

Issi saaneq jest pierwszym zauropodomorfem odkrytym tak daleko na północ oraz pierwszym dowodem na istnienie odrębnego gatunku grenlandzkiego dinozaura. Odkrycie pokazuje również, jak bardzo inny klimat panował kilkaset milionów lat temu, skoro sporych rozmiarów roślinożerne stworzenia zamieszkiwały obszar, który dzisiaj w większości pokrywa lód.

Skomplikowane badania z pewnością dały naukowcom w kość.